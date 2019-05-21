Законопроект «Об обеспечении единства измерений» готовится к рассмотрению во втором чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси. Об этом сообщил помощник директора БелГИМ Сергей Ивлев на научно-техническом семинаре ко Всемирному дню метрологии, участие в котором приняли около 60 специалистов метрологических служб предприятий Беларуси.

«Основные задачи обновленного нормативного правового акта можно охарактеризовать тремя тезисами: совершенствование с учетом практики применения, приведение в соответствие с положениями Договора о ЕАЭС и защита прав и интересов граждан и юридических лиц. В новом законе увеличится количество статей. Их станет 38, в действующей редакции – 32. Обновлен также терминологический аппарат», – сказал С. Ивлев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, о задачах, связанных с подготовкой новой программы по созданию государственных эталонов на 2021-2025 годы рассказал первый заместитель директора БелГИМ Николай Баковец.

«Национальный метрологический институт ведет работы над созданием национальной эталонной базы и ее модернизацией для передачи более точной единицы на рабочие эталоны и средства измерений, на наши предприятия», – отметил он.

На данный момент в стране насчитывается 56 государственных эталонов. Часть из них уже подвержена пересмотру и модернизации в связи с новыми вызовами и технологиями в развитии отраслей экономики и социальной сферы.

О новых измерительных и калибровочных возможностях БелГИМ рассказала начальник производственного отдела Ирина Войтек.

«В прошлом году для создания новых лабораторий и рабочих мест, модернизации существующих и внедрения новых технологий у нас было закуплено больше 300 единиц эталонного измерительного оборудования. Завершен ряд инновационных проектов, в том числе по разработке государственных стандартных образцов состава газовых смесей с целью импортозамещения», – сказала И. Войтек.

В этом году Всемирный день метрологии прошел под девизом: «Международная система единиц. Фундаментально лучше». Он отражает значимость обновленной Международной системы единиц (SI) как основы для будущих инноваций, которая вступила в силу 20 мая.

«Этот день знаменателен тем, что ученые мира, которые исследовали эту тему, смогли договориться и прийти к общему согласию о принятии фундаментальных физических констант, на основании которых были переопределены основные единицы. Эта система даст возможность шагнуть вперед. Сегодня мы не заметим реальных изменений: это будет эволюционный процесс, который позволит плавно перейти к новой системе», – отметил директор БелГИМ Валерий Гуревич.