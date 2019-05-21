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СТРОЯЩИМСЯ В ОСТРОВЦЕ ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИСВОЕН СТАТУС ВСЕБЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СТРОЙКИ
10:20 21.05.2019

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. Об этом говорится в указе № 190, который Александр Лукашенко подписал 20 мая.

В настоящее время в Островце широко ведется жилищное строительство. Согласно прогнозам, к 2020 году численность населения города вырастет с 10 тыс. до 22 - 23 тыс. человек, что связано с появлением БелАЭС.

В Островце запланировано возведение многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, школы‚ больницы, детского сада, автовокзала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, к строительству объектов предлагается привлекать не только студенческие отряды, но и молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность.

Придание статуса Всебелорусской молодежной стройки возводимой социальной инфраструктуре города будет способствовать повышению социальной активности молодежи‚ обеспечению ее занятости, развитию студотрядовского движения, объединению ребят значимой гражданско-патриотической идеей.
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