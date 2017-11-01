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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ НОВАЯ ФОРМА ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
17:54 01.11.2017
С 1 января 2018 года вступает в действие форма ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода топливно-энергетических ресурсов на производство продукции (работ, услуг)» в новой редакции, утвержденная приказом Государственного комитета по стандартизации № 152 от 25.10.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, изменения в форму ведомственной отчетности, утвержденную приказом Госстандарта от 30.12.2016 № 194, внесены с целью ее упрощения и адаптации к условиям возможности электронной обработки с использованием разработанного специального программного обеспечения. В настоящее время программное обеспечение проходит отладку и будет размещено на интернет-сайте Департамента по энергоэффективности дополнительно.
Отчетность по новой форме вводится в действие, начиная с отчета за I квартал 2018 года, и представляется за I, II, III, IV кварталы и год.
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