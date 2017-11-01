|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МНС ПЕРЕНЕСЛО СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ К СККО
16:19 01.11.2017
Министерство по налогам и сборам перенесло сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, сроки подключения продлены для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. м и более до 1 марта 2018 г. – на 7 месяцев.
Кроме того, для субъектов хозяйствования, сроки подключения к СККО для которых еще не наступили, перенесены на 6 месяцев.
Указанные сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут.
Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» с учетом подписанных договоров, предусматривающих конкретный срок подключения каждой единицы кассового оборудования к СККО.
Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (www.skko.by).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
Курсы в банках
на 01.11.2017
Конвертация в банках
на 01.11.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте