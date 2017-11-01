Министерство по налогам и сборам перенесло сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, сроки подключения продлены для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. м и более до 1 марта 2018 г. – на 7 месяцев.

Кроме того, для субъектов хозяйствования, сроки подключения к СККО для которых еще не наступили, перенесены на 6 месяцев.

Указанные сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут.

Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» с учетом подписанных договоров, предусматривающих конкретный срок подключения каждой единицы кассового оборудования к СККО.

Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (www.skko.by).