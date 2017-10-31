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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ НСФО ДЛЯ БАНКОВ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
17:12 31.10.2017
Национальный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 40 «Инвестиционная недвижимость» (НСФО 40) утвержден постановлением правления Национального банка Беларуси №412 от 13 октября 2017 года, которое вступает в силу с 1 января 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, НСФО 40 определяет для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Беларуси, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» принципы признания, прекращения признания и оценки инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете, раскрытия информации о ней в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
К инвестиционной недвижимости отнесены находящиеся в собственности банка земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, временно не используемые банком и сданные другим лицам в аренду (за исключением финансовой аренды (лизинга).
Банкам предписывается при наличии условий признания, предусмотренных НСФО 40, перевести в состав инвестиционной недвижимости земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места, сданные в аренду по состоянию на 1 января 2018 года.
Принятие постановления №412 направлено на соблюдение банками принципов полноты, понятности бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренных законом от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности», и повышение уровня прозрачности информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности банков.
Постановление №412 подготовлено с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», принятого Советом по международным стандартам финансовой отчетности и введенного в действие на территории Беларуси постановлением Совета министров и Национального банка №657/20 от 19 августа 2016 года.
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