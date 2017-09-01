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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРИНЯТО НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА «О ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ»
17:35 01.09.2017

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» №436-З от 24 октября 2016 г. вступил в силу с 30 июля 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в рамках его реализации осуществляется разработка новых нормативных правовых актов, а также пересматриваются и вносятся изменения в действующие.

Так, утверждены и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси постановления Госстандарта:

№34 от 6 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности технических комитетов по стандартизации» (взамен ТКП 1.12-2016 «Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандартизации»);

№53 от 7 июля 2017 г. «Об утверждении Правил разработки межгосударственных стандартов» (взамен ТКП 1.7-2007 «Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки межгосударственных стандартов»).

Также переработаны и приняты следующие основополагающие документы Национальной системы технического нормирования и стандартизации:

СТБ 1.5-2017 «Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов» (взамен ТКП 1.5-2004 «Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов»);

СТБ 1.10-2017 «Правила построения, изложения, оформления и содержания технических регламентов» (взамен ТКП 1.10-2007 «Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических регламентов»).
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