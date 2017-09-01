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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ ПРИ ЛИЗИНГЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
16:32 01.09.2017

Национальный банк Беларуси определил порядок контроля лизинговых организаций, которые будут осуществлять лизинговую деятельность с жилыми помещениями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, лизингодатели будут обязаны выполнять требования по раскрытию информации и ежеквартально предоставлять отчетность в Нацбанк.

В соответствии с постановлением правления Национального банка Беларуси №328 от 11 августа 2017 года лизинговые организации, осуществляющие лизинговую деятельность с жилыми помещениями, обязаны разместить информацию о праве на данную деятельность на своем официальном интернет-сайте и в месте заключения договоров лизинга.

Право на практическую лизинговую деятельность с жилыми помещениями возникает у лизинговых организаций после направления в Национальный банк уведомления о выполнении необходимых требований, предъявляемых к самим лизинговым организациям, и требований к деловой репутации их руководителей.

Кроме того, в соответствии с постановлением правления Нацбанка №341 от 22 августа 2017 года лизинговые организации, осуществляющие лизинговую деятельность с жилыми помещениями, будут обязаны ежеквартально предоставлять в Национальный банк отчет о данной деятельности.

Национальный банк будет осуществлять дистанционный контроль за финансовыми и иными показателями, обеспечивающими безопасность лизинговой деятельности с жилыми помещениями. В случае необходимости Национальный банк предпримет меры реагирования в отношении лизингодателей, которые не соответствуют предъявляемым требованиям.

Требования к лизинговым организациям, которые будут осуществлять лизинговую деятельность с жилыми помещениями, и к деловой репутации их руководителей определены указом №109 от 6 апреля 2017 года. Указ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан.

Постановления правления Национального банка Беларуси №328 от 11 августа 2017 года и №341 от 22 августа 2017 года вступают в силу 9 октября 2017 года.
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