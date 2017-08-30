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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ ПЕНСИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
09:27 01.09.2017
Александр Лукашенко 31 августа подписал указ № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций в размерах, сопоставимых с ростом пенсий других категорий граждан Беларуси. Корректирующие коэффициенты являются временными и вводятся до 1 июля 2019 года.
Аналогичные подходы к регулированию размеров пенсий военнослужащих были применены в Российской Федерации при повышении размеров их денежного довольствия с 1 января 2012 года.
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