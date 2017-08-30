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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
18:12 31.08.2017
Постановлением Совета министров № 648 от 25 августа 2017 г. внесены изменения в Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденное постановлением Совмина № 1042 от 17 июля 2008 г.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом уточнены факты, установление одного из которых свидетельствует о причинении вреда окружающей среде.
В частности, в качестве нового способа выявления причиненного вреда окружающей среде определено проведение аналитического (лабораторного) контроля в данной области, за исключением аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов либо с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий (центров) других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключаемого с ними договора на оказание услуг по осуществлению аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды.
Кроме того, уполномоченный государственный орган обязан зафиксировать факт причинения вреда окружающей среде в соответствующем акте, составляемом в трех экземплярах не позднее двух месяцев с даты:
подписания акта проверки (направления заключения по результатам рассмотрения возражений на акт проверки) или иного документа, составленного по результатам контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
получения результатов аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды при отсутствии необходимости проведения контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
получения сообщения государственного органа, иных юридических лиц и граждан при отсутствии необходимости проведения контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды.
В иных случаях акт составляется в течение двух месяцев с даты получения данных, достаточных для его оформления.
Постановление вступает в силу с 8 сентября 2017 г.
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