Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок создания и направления электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) при вывозе за пределы территории Беларуси товаров, облагаемых по ставке налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов, и применения механизма камерального контроля в системе АИС «Учет счетов-фактур».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию Беларуси) в государства – члены Евразийского экономического союза (в том числе товаров, вывезенных по договорам (контрактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) на изготовление товаров), при условии документального подтверждения (в течение 180 календарных дней) фактического вывоза товаров за пределы Беларуси применяется ставка НДС в размере ноль (0) процентов.

Подтверждение вывоза товаров за пределы Беларуси производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 102 НК (с целью их постоянного размещения (кроме вывоза товаров в государства – члены ЕАЭС)) и пунктом 7 статьи 102 Налогового кодекса (при реализации налогоплательщикам государств – членов ЕАЭС).

Отражение в налоговой декларации (расчете) по НДС оборотов по реализации экспортированных товаров производится применительно к указанному сроку (180 дней) в порядке, определенном частями восьмой - одиннадцатой пункта 2 статьи 102 НК.

При наступлении даты представления декларации по НДС в течение этого срока (180 дней) обороты по реализации экспортированных товаров не отражаются в декларации по НДС (ч. 8 п.2 ст. 102 НК).

При отсутствии документов, подтверждающих вывоз товаров, до представления в налоговый орган декларации по НДС за тот отчетный период, в котором истек установленный срок (180 дней), обороты по реализации товаров отражаются в декларации по НДС того отчетного периода, в котором истек установленный срок (ч. 10 п.2 ст. 102 НК).

С 01.01.2017 электронный счет-фактура (ЭСЧФ) является обязательным электронным документом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект налогообложения НДС (ст. 1061 НК).

При вывозе товаров, облагаемых по ставке НДС 0%, частью пятой пункта 5 статьи 106-1 НК закреплена обязанность плательщика создать и направить ЭСЧФ на Портал.

Направление ЭСЧФ осуществляется применительно к срокам, определенным частями восьмой - десятой пункта 2 статьи 102 НК, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за истечением отчетного периода, за который обороты по реализации отражены в декларации по НДС.

При отсутствии документов, подтверждающих вывоз товаров, в течение срока (180 дней), когда обороты по реализации товаров не отражаются в декларации по НДС, ЭСЧФ не создается и не направляется на Портал.

При отражении в декларации по НДС оборотов по реализации экспортированных товаров, в отношении которых у белорусского экспортера отсутствуют документы, подтверждающие вывоз товаров, ЭСЧФ создается и направляется на Портал.

Заполнение ЭСЧФ производится в порядке, установленном пунктами 32 или 33 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением МНС Беларуси №15 от 25.04.2016, в зависимости от того покупателю какого иностранного государства экспортирован товар. При этом при заполнении ЭСЧФ в графе 9 «НДС ставка, %» раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» плательщик должен указать не ставку НДС «0» процентов, а фактически примененную ставку НДС, как при реализации аналогичного товара на территории Беларуси (ст. 32 НК), например, «20», «10» или «Без НДС».

При получении документов после отражения оборотов по реализации в декларации по НДС (но не более трех лет со дня наступления срока уплаты НДС в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз товаров, в соответствии с частью десятой пункта 2 статьи 102 НК) обороты по реализации товаров с применением ставки НДС в размере ноль (0) процентов отражаются (с одновременным уменьшением ранее отраженных оборотов по этим товарам) в декларации по НДС того отчетного периода, срок представления которой следует после получения документов, либо того отчетного периода, в котором получены документы (ч. 11 п.2 ст.102 НК).

Обороты по реализации, облагаемые НДС по ставке 0%, отражаются в строке 6 раздела I части I декларации по НДС на основании представленных в налоговый орган документов (имеющихся у плательщика документов), подтверждающих обоснованность применения такой ставки НДС, с одновременным уменьшением оборотов по реализации по соответствующей ставке.

Данное обстоятельство сопряжено с необходимостью создания и направления плательщиком ЭСЧФ по Портал в следующем порядке:

Налог исчислен в 2017 году, подтверждение получено в 2017 году. При возникновении оснований применения ставки НДС в размере 0%, в отношении оборотов по реализации товаров, по которым ранее был исчислен НДС по ставкам в размере десять (10) или двадцать (20) процентов (по которым ранее было применено освобождение от НДС), осуществляется выставление (направление) исправленного ЭСЧФ (п.10 статьи 106-1 НК), которым производится аннулирование показателей ранее выставленного (направленного) ЭСЧФ, созданного по правилам, установленным пунктами 32 либо 33 Инструкции № 15. При этом плательщик проставляет признак в строке 4 «Тип ЭСЧФ» «Исправленный». Алгоритмы камерального контроля, заложенные в АИС «Учет счетов-фактур», сопоставят обороты, указанные в графе 7 «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС, руб.» раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» исправленного ЭСЧФ с показателем, указанным в строке 6 раздела I части I декларации по НДС, за тот отчетный период, которому соответствует дата из строки 3 «Дата совершения

операции» исправленного ЭСЧФ. Одновременно, в АИС «Учет счетов-фактур» произойдет сторнировка (уменьшение) оборота по реализации указанного в ЭСЧФ, ссылка на который произведена плательщиком в строке 5 «К ЭСЧФ» исправленного ЭСЧФ, за тот отчетный период, которому соответствует дата из строки 5.1 «Дата аннулирования ЭСЧФ» исправленного ЭСЧФ;

Налог исчислен в 2015, 2016 году, подтверждение получено в 2017 году. При возникновении такой ситуации, с учетом алгоритмов, заложенных в АИС «Учет счетов-фактур», порядок, связанный с выставлением (направлением) исправленного ЭСЧФ, предусмотренный пунктом 10 статьи 106-1 НК, неприменим. При возникновении оснований применения ставки НДС в размере 0%, в отношении оборотов по реализации товаров, по которым ранее в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз товаров, был исчислен НДС и отражен в декларации по НДС в одном налоговом периоде, например, в 2015 или 2016 году, а документы, подтверждающие вывоз товаров, получены в 2017 году и оборот по реализации по ставке 0% отражается в декларации по НДС в 2017 году, следует использовать следующий механизм создания и направления ЭСЧФ:

плательщик создает и направляет на Портал ЭСЧФ с типом «Дополнительный»: либо со ссылкой на номер исходного ЭСЧФ (при его наличии); либо без ссылки на исходный ЭСЧФ – при отсутствии исходного ЭСЧФ, в котором в разделе 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» указывает показатели налоговой базы, а также сумма НДС идентичные показателям исходного ЭСЧФ (при его наличии) по товарам, в отношении которых получено документальное подтверждение вывоза, но с отрицательными значениями; плательщик создает и направляет на Портал ЭСЧФ с типом «Исходный», заполненный по правилам, установленным пунктами 32 либо 33 Инструкции №15, – в отношении оборотов по реализации экспортированных товаров, облагаемых НДС по нулевой ставке.

Использование предложенного порядка создания и направления двух ЭСЧФ (дополнительного с отрицательными значениями и исходного) позволит корректно сопоставлять данные ЭСЧФ с данными декларации по НДС.