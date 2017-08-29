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МИНЭНЕРГО УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
18:03 29.08.2017
Постановлением Министерства энергетики Беларуси №33 от 24 августа 2017 года утверждена инструкция «О порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по газоснабжению, оказываемых газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, инструкция определяет отпуск природного газа, сжиженного газа и прочих работ (услуг) по газоснабжению организациями ГПО «Белтопгаз».
Документ направлен на обеспечение единства подходов при планировании и калькулировании затрат газоснабжающими организациями. Ознакомиться с содержанием документа можно по ссылке.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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