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БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ЛЬНОВОЛОКНА ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
15:05 29.08.2017

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета министров № 653 от 25 августа 2017 года, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение шести месяцев.
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