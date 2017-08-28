Александр Лукашенко подписал указ № 305, которым утверждается Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, положение определяет порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя, закрепляет его правовой статус.

Среди основных задач уполномоченного представителя: анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента о положении дел в регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.

Закрепление компетенции уполномоченных представителей главы государства направлено на повышение эффективности их деятельности и усиление влияния на развитие регионов.

Указ вступает в силу после официального опубликования.