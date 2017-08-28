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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ И МИНСКЕ
10:55 29.08.2017
Александр Лукашенко подписал указ № 305, которым утверждается Положение об уполномоченном представителе главы государства в области и Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, положение определяет порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя, закрепляет его правовой статус.
Среди основных задач уполномоченного представителя: анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента о положении дел в регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.
Закрепление компетенции уполномоченных представителей главы государства направлено на повышение эффективности их деятельности и усиление влияния на развитие регионов.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
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