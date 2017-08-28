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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В 2018 ГОДУ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ БОЛЕЕ 10 МЛН КУБ. М ДРЕВЕСИНЫ
09:44 29.08.2017

Постановлением Совета министров № 649 от 25 августа 2017 года утверждены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году составят 10 млн 19,3 тыс. куб. м. Объемы реализации древесины по хвойному хозяйству запланированы в размере 4 млн 839,9 тыс. куб. м, по твердолиственному - 146,7 тыс. куб. м, по мягколиственному - 5 млн 32,7 тыс. куб. м.

Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, Национальной академии наук Беларуси поручено принять необходимые меры по реализации в установленном порядке указанных объемов и обеспечить контроль за отпуском древесины на корню.

Облисполкомам необходимо проконтролировать целевое использование древесины лесопользователями, а МВД - целевое использование приобретенной в 2018 году организациями уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости.
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