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РУП «БЕЛФАРМПРОМ» ПЕРЕДАНЫ АКЦИИ ЧЕТЫРЕХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

12:21 25.08.2017 РУП «Белфармпром» в хозяйственное ведение безвозмездно переданы принадлежащие Беларуси акции четырех акционерных обществ. Соответствующее постановление Совета министров №634 от 22 августа 2017 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, передаче подлежат 1852844 акции ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (стоимость одной акции – 49 руб.), 1453343 акции ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (4,4 руб.), 1795132 акции ОАО «Экзон» (0,44 руб.), 3469600 акций СОАО «Ферейн» (1 руб.).