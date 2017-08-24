|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ
10:10 25.08.2017
Александр Лукашенко 24 августа подписал указ № 302 «Об обороте оружия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ предполагает корректировку законодательства в соответствии с ратифицированным Законом Республики Беларусь от 3 января 2017 года № 11-З межправительственным соглашением о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами – членами Евразийского экономического союза.
Для развития охотничьего туризма соглашением упрощен порядок вывоза физическими лицами охотничьего оружия в страны ЕАЭС на основании разрешительного документа на ввоз, выданного компетентным органом государства, в котором будет проводиться охота. Получения разрешительного документа на вывоз такого оружия не требуется. Данная норма закреплена в указе.
Вводится также единая форма разрешительных документов на перемещение служебного и гражданского оружия между государствами - членами ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 25.08.2017
Конвертация в банках
на 25.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте