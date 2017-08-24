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БЕЛСТАТ УТВЕРДИЛ НОВУЮ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
13:58 24.08.2017

Национальный статистический комитет Беларуси утвердил новую методику по расчету объема потребления алкогольных напитков. Соответствующее постановление Белстата №97 от 11 августа 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Новая методика разработана с учетом международных рекомендаций. Теперь из объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении исключается туристическое потребление (экспертная оценка объема туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к въездному туризму, рассчитывается в соответствии с Вспомогательным счетом туризма).

Новая методика устанавливает порядок расчета Белстатом потребления алкогольных напитков (это водка, ликеры и ликеро-водочные изделия, вина виноградные, вина плодовые, коньяк, коньячные напитки и бренди, вина игристые, включая шампанское), слабоалкогольных напитков и пива.

Расчет объема потребления алкогольных напитков осуществляется в натуральном выражении и в абсолютном алкоголе.

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.
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