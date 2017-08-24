|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛСТАТ УТВЕРДИЛ НОВУЮ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
13:58 24.08.2017
Национальный статистический комитет Беларуси утвердил новую методику по расчету объема потребления алкогольных напитков. Соответствующее постановление Белстата №97 от 11 августа 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Новая методика разработана с учетом международных рекомендаций. Теперь из объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении исключается туристическое потребление (экспертная оценка объема туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к въездному туризму, рассчитывается в соответствии с Вспомогательным счетом туризма).
Новая методика устанавливает порядок расчета Белстатом потребления алкогольных напитков (это водка, ликеры и ликеро-водочные изделия, вина виноградные, вина плодовые, коньяк, коньячные напитки и бренди, вина игристые, включая шампанское), слабоалкогольных напитков и пива.
Расчет объема потребления алкогольных напитков осуществляется в натуральном выражении и в абсолютном алкоголе.
Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 24.08.2017
Конвертация в банках
на 24.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте