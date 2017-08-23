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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА
09:35 24.08.2017

Постановлением Совета министров № 637 от 22 августа 2017 г. утверждено Положение о порядке получения уникального идентификатора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, уникальный идентификатор – средство идентификации гражданина при осуществлении административных процедур в электронной форме через личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления.

Положением определен порядок получения гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность, уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.

Постановлением также утверждено Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Действие Положения распространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, государственными органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами

Министерству внутренних дел поручено обеспечивать на безвозмездной основе предоставление посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы сведений о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2017 года ”О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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