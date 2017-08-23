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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СПИСАНИЯ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ
14:35 23.08.2017

Указом №298 от 21 августа 2017 г. определен порядок списания курсовых разниц.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, коммерческие организации (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций), у которых суммы курсовых разниц, числящиеся на 31 декабря 2017 г. в составе расходов будущих периодов, превышают суммы курсовых разниц, числящиеся на эту дату в составе доходов будущих периодов, вправе:

в 2017 году суммы курсовых разниц, числящиеся на 31 декабря 2017 г. в составе расходов будущих периодов, списать на доходы будущих периодов в пределах сумм курсовых разниц, числящихся на 31 декабря 2017 г. в составе доходов будущих периодов;

суммы курсовых разниц, оставшиеся в составе расходов будущих периодов после списания, произведенного в порядке, установленном в абзаце втором настоящего пункта, списать на расходы по финансовой деятельности и внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2018 г.

Документ вступает в силу после официального опубликования.
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