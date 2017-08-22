ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРЕДПРИЯТИЯМ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
09:37 23.08.2017

Указом от 15 августа 2017 г. № 284 «О выбытии имущества» предприятиям созданы условия для снижения затрат на содержание и обслуживание неиспользуемого имущества.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документ устанавливает особый порядок бухгалтерского учета, при котором организации вправе до 1 января 2021 года списывать за счет добавочного фонда и нераспределенной прибыли (в случае недостаточности средств указанного добавочного фонда) убытки, возникающие при выбытии (списание, продажа или безвозмездная передача) имущества, в том числе не участвующего в осуществлении основного вида деятельности.

Организациям разрешается принимать на бухгалтерский учет безвозмездно полученное имущество по стоимости, числящейся в учете передающей стороны.

Указ позволит государственным предприятиям и хозяйственным обществам, созданным в процессе преобразования (приватизации), а также негосударственным юридическим лицам путем вовлечения в хозоборот неиспользуемого ими имущества снизить непроизводительные затраты, связанные с его содержанием и обслуживанием, сократить убытки, не связанные с хозяйственной деятельностью, и, как следствие, обеспечить им стабильную работу.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2760
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 69.4000 69.7500
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте