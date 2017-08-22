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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ №1 К СТБ 1956 «ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАРТА 2018 ГОДА
14:05 22.08.2017
Специалисты Научно-исследовательской и испытательной лаборатории терминального оборудования (НИИЛ ТО) научно-исследовательского и испытательного центра (НИИЦ) ОАО «Гипросвязь» в рамках Плана государственной стандартизации Беларуси на 2017 год разработали Изменения №1 к СТБ 1956 «Передача данных. Термины и определения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в разработанном изменении добавлены термины с соответствующими определениями для новых средств электросвязи, применяемых на сетях передачи данных Беларуси. Вводимые термины и определения основаны на терминах и определениях, изложенных в международных стандартах IETF и ITU-T.
Внедрение новых терминов позволит устранить проблему идентификации. Предполагаемая дата введения Изменения №1 в действие – 1 марта 2018 года.
В настоящее время в области электросвязи появляются новые средства электросвязи сетей передачи данных, предназначенных для оптимизации трафика, предоставления новых услуг электросвязи, управления доступом к сетевым ресурсам и др., например, балансировщики нагрузки, интегрированные устройства доступа, медиашлюзы, серверы перенаправления и т.д. При этом для оценки их качественных показателей требуются новые термины, характерные для новых технологий электросвязи.
Сегодня все это приводит к проблемам идентификации новых элементов сетей и систем передачи данных при ввозе их в Беларусь, разработке этих элементов отечественными предприятиями.
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