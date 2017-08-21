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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ЗАЛОГА ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
10:59 22.08.2017
Александр Лукашенко 21 августа подписал декрет № 4, который вносит изменения в декрет № 3 от 1 марта 2010 года «О некоторых вопросах залога имущества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, декрет направлен на совершенствование правового регулирования вопросов в части взыскания залога прав на получение денежных средств.
«Документ разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств», - говорится в комментарии.
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