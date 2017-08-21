Указом № 299 от 21 августа 2017 года учреждены официальные геральдические символы Государственного комитета по имуществу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом для сохранения и развития исторических традиций комитета предусматривается учреждение эмблемы и флага ведомства, а также нагрудного знака отличия «За добрасумленную працу ў сістэме дзяржмаёмасці». Указом утверждаются положения об официальных геральдических символах, а также их описания и изображения.

На эмблеме Государственного комитета по имуществу изображен дверной ключ золотистого цвета, который наложен на весы. На их чашах расположены дом и стопка монет. Поверх ключа размещен свиток с узором «Земля и Солнце».

Эмблема и флаг будут использоваться для идентификации комитета в информационном пространстве страны и за ее пределами, обозначения принадлежности лиц к системе Государственного комитета по имуществу.

Нагрудным знаком отличия будут награждать работников ведомства и входящих в его систему организаций за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в ее развитие, а также иных лиц, внесших весомый вклад в деятельность комитета.