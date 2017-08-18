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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ЮРЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ СЕМЕНАМИ МАКА
11:26 21.08.2017

Постановлением Совета министров № 608 от 15 августа 2017 г. скорректирован перечень юридических лиц, реализующих исключительное право государства на осуществление оптовой торговли семенами мака.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в перечень включены 14 юридических лиц: гродненское торговое областное унитарное предприятие «Бакалея», кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универсальная база», Открытые акционерные общества «Бакалея Витебск», «Бакалея Могилев», «Белбакалея», «Белхим», «Брестская областная база «Бакалея», «Минбакалеяторг», «Сахарторг», «Табаквинторг», а также торговые унитарные предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», «Брестская межрайонная торговая база», «Могилевская межрайбаза», «Припятский Альянс».

Постановление вступает в силу 19 августа 2017 г.

СПРАВКА: В соответствии с декретом от 14 января 2014 г. № 1 «О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян мака» исключительное право на осуществление оптовой торговли семенами мака закреплено за государством. Реализация исключительного права государства на осуществление оптовой торговли семенами мака осуществляется юридическими лицами согласно перечню, определяемому Советом министров.

Порядок реализации юридическими лицами исключительного права государства на осуществление оптовой торговли семенами мака определяется Положением, утвержденным Советом министров от 31 января 2014 г. № 90.
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