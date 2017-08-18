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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ В СИСТЕМЕ ЖКХ
13:30 18.08.2017
Правительство утвердило перечень экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации) котельных для использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в системе жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси №621 от 17 августа 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень внесено 6 экспериментальных проектов: реконструкция (модернизация) котельных коммунального унитарного производственного предприятия «Барановичи коммунтеплосеть», Витебского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей «ВПКиТС», коммунального жилищного унитарного предприятия «Мозырский райжилкомхоз», Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», районного производственного унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» и унитарного коммунального производственного предприятия «Чериковский жилкоммунхоз».
Облисполкомам поручено обеспечить реализацию в 2017 году указанных экспериментальных проектов. Осуществлять их финансирование рекомендовано за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
Координация работы по реализации экспериментальных проектов возложена на Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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