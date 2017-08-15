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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОКРАЩЕНО КОЛИЧЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
10:50 16.08.2017

Постановлением Совета министров Беларуси №605 от 11.08.2017 г. сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, кроме того, документом упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в государственные органы, организации для совершения юридически значимых действий.

В частности, в соответствии с директивой №4 от 31 декабря 2010 г. «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключены: выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, выдача справки о расчетах с бюджетом, а также регистрация книги учета проверок.

Кроме того, в связи с отменой регистрации налоговыми органами книги учета проверок изменен порядок реализации такой книги проверяемым субъектам. Согласно постановлению ее реализацию будут осуществлять РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.

В случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок проверяемый субъект не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения места ее нахождения, должен обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк данных.

Постановлением также увеличен срок (с одного месяца до шести) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, установлено, что книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу настоящего постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.

Республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным правительству, поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением в трехмесячный срок после его официального опубликования.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 г.
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