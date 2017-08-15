Предприятиям создаются условия для снижения затрат на содержание и обслуживание неиспользуемого имущества. Соответствующий указ №284 «О выбытии имущества» Александр Лукашенко подписал 15 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ устанавливает особый порядок бухгалтерского учета, при котором организации вправе до 1 января 2021 года списывать за счет добавочного фонда и нераспределенной прибыли (в случае недостаточности средств указанного добавочного фонда) убытки, возникающие при выбытии (списание, продажа или безвозмездная передача) имущества, в том числе не участвующего в осуществлении основного вида деятельности.

Организациям разрешается принимать на бухгалтерский учет безвозмездно полученное имущество по стоимости, числящейся в учете передающей стороны.

Указ позволит государственным предприятиям и хозяйственным обществам, созданным в процессе преобразования (приватизации), а также негосударственным юридическим лицам путем вовлечения в хозоборот неиспользуемого ими имущества снизить непроизводительные затраты, связанные с его содержанием и обслуживанием, сократить убытки, не связанные с хозяйственной деятельностью, и, как следствие, обеспечить им стабильную работу.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.