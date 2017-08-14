Постановление Министерства по налогам и сборам Беларуси №9 от 13 июля 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 января 2008 г. №1 и от 31 декабря 2010 г. №95, о признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и их структурных элементов» принято в целях реализации статьи 3 закона от 9 января 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам декларирования доходов и имущества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, так, указанным законом, вступившим в силу с 15 июля 2017 года, в новой редакции изложен закон от 4 января 2003 года «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов».

В этой связи постановлением №9 вносятся изменения в Инструкцию о порядке заполнения физическими лицами деклараций о доходах и имуществе, утвержденную постановлением МНС №1 от 9 января 2008 г., разграничивающие особенности декларирования доходов и имущества лицами, представляющими такие декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством, и гражданами, представляющими декларации о доходах и имуществе в соответствии с новой редакцией Закона о декларировании.

Постановлением №9 также вносятся дополнения и изменения в постановление МНС №95 от 31 декабря 2010 г. «Об установлении форм документов, применяемых налоговыми органами и их должностными лицами при осуществлении контроля за соблюдением законодательства». Так, постановление №95 дополняется формами документов, применяемых при осуществлении контроля в сфере декларирования доходов и имущества по требованию налоговых органов:

требование о представлении декларации о доходах и имуществе;

расчет расходов и доходов физического лица;

требование о представлении пояснений об источниках доходов;

сообщение о результатах камеральной проверки соответствия расходов и доходов физического лица;

акт камеральной проверки соответствия расходов и доходов физического лица.

Формы документов, применяемых налоговыми органами при осуществлении контроля в сфере декларирования, ранее были приведены в Инструкции о порядке организации деятельности налоговых органов по истребованию, приему, проверке и хранению деклараций о доходах и имуществе, истребованных налоговыми органами, осуществления контроля за соответствием расходов физического лица доходам, заявленным им в декларации о доходах и имуществе, утвержденной постановление МНС №103 от 20.11.2003.

Вместе с тем, учитывая, что в соответствии с частью первой статьи 11 новой редакции закона о декларировании, с 15 июля контроль в сфере декларирования физлицами доходов и имущества по требованию налогового органа осуществляется в форме камеральной проверки в порядке, установленном Советом министром (постановление №516 от 11 июля 2017 г.), то вышеуказанное постановление МНС №103 от 20.11.2003 признается утратившим силу.

Постановление №9 вступает в силу с 11 августа 2017 г.