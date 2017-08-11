Постановлением Совета министров №597 от 09.08.2017 внесены дополнения и изменения в Государственную программу развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016–2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, Государственная программа развития агарного бизнеса в Беларуси на 2016–2020 годы приводится в соответствие с нормами указа №289 от 25 июля 2016 г. «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ» в части детализации мероприятий подпрограмм Государственной программы по источникам финансирования. Также госпрограмма дополняется подпрограммой 12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса», мероприятия которой в 2016–2017 годах реализовывались в составе Государственной программы.

Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ (11,5 млн рулей) и молочнотоварных ферм (60 млн рублей) за счет кредитных ресурсов, а также дополнительное финансирование проекта ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» «Строительство свиноводческого комплекса, репродуктора 1-го порядка на 1 тыс. основных свиноматок в дер. Рассошное Смолевичского района» в объеме 4487,3 тыс. рублей будет производиться за счет средств республиканского бюджета.

Также внесены изменения в постановление Совета министров «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году» в части включения финансирования в 2017 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» мероприятий по строительству плодохранилищ в объеме 11,5 млн рулей и уменьшением лимита кредитования с 34,53 млн рублей до 23,03 млн рублей мероприятия по строительству комплексов по выращиванию и откорму свиней с учетом динамики освоения кредитных ресурсов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзацев пятого – седьмого подпункта 1.1.3 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2018 г.