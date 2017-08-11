Постановлением Совета министров №582 от 4 августа 2017 года утверждено Положение о порядке предоставления гражданам субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту при строительстве жилых помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в документе расписан порядок подачи заявления на получение субсидии. Так граждане, имеющие право на получение субсидии и осуществляющие строительство (реконструкцию) жилых помещений, подают заявление в соответствующие районные, городские исполнительные и распорядительные органы, местные администрации по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства. Те, кто стоит на учете по месту военной службы в госорганах, имеющих право на утверждение списков на получение субсидии, подают заявления в соответствующие районные, городские исполнительные и распорядительные органы, местные администрации по месту нахождения соответствующих государственных органов.

При рождении (усыновлении, удочерении) в молодой семье первого или второго ребенка после принятия решения о предоставлении субсидии на основании заявления гражданина, являющегося получателем субсидии на уплату части процентов, поданного до приемки в эксплуатацию жилого дома, вносятся изменения в ранее принятое решение, предусматривающие перерасчет максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, а также предоставление субсидии на погашение основного долга (изменение ее размера). Кроме того, изменения вносятся и при приобретении семьей статуса многодетной после принятия решения о предоставлении субсидии.

При рождении (усыновлении, удочерении) в молодой семье первого или второго ребенка после приемки в эксплуатацию жилого дома, в котором расположено жилое помещение, построенное (реконструированное) с предоставлением субсидии, соответствующими районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями также вносится изменение в ранее принятое решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов без перерасчета максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, предусматривающее предоставление субсидии на погашение основного долга (изменение ее размера). При этом субсидия на погашение основного долга предоставляется исходя из суммы задолженности по основному долгу по кредиту на дату обращения гражданина в банк с выпиской из решения, которая подлежит уточнению с учетом фактической стоимости работ по завершению строительства жилых домов.

После получения выписки из решения о предоставлении субсидии гражданин обращается в один из банков, осуществляющих выдачу кредита на строительство с использованием субсидии, для заключения кредитного договора и предоставляет в банк выписку из указанного решения, а также документы, перечень которых определяется банком.

Каждый месяц не позднее 10 числа банки направляют в облисполкомы и Мингорисполком сведения о кредитополучателях. После сверки информации не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего заотчетным, облисполкомы и Мингорисполком перечисляют гражданам в банк суммы субсидии. Банки направляют суммы субсидии на уплату части процентов и субсидии на погашение основного долга по целевому назначению.

Если районным, городским исполнительным и распорядительным органом, местной администрацией принято решение о предоставлении гражданину субсидии на уплату части процентов (субсидий), однако кредитный договор между банком и этим гражданином не заключен до приемки в эксплуатацию жилого дома решение о предоставлении субсидии признается утратившим силу.

В Беларуси 6 августа вступил в силу указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – также на погашение части основного долга по таким кредитам. Согласно указу, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет – на 95%, детям-сиротам – на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей – 10% и 20% соответственно.

Всего на адресное субсидирование в жилищном строительстве сейчас предусмотрено около 135 млн рублей. Первыми к реализации указа №240 приступят ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Планируется, что далее к ним присоединятся коммерческие банки.