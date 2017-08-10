|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОВД СВЕДЕНИЙ О ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ В БЕЛАРУСИ ИНОСТРАНЦАХ СОКРАЩАЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ
09:16 11.08.2017
С 1 октября 2017 года гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче в наем и поднаем жилых помещений, должны сообщать в органы внутренних дел о заселившихся к ним иностранцах в течение трех часов. Это предписывается изменениями, внесенными законом от 20 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, предоставление сведений будет осуществляться посредством автоматизированной информационной системы «Гостиницы», единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы и путем доставки нарочным.
В настоящее время информация о временно пребывающих в республике иностранных гражданах передается в органы внутренних дел в течение суток после предоставления зарубежным гостям помещений для проживания.
Если требуемые сведения не сообщены правоохранителям в установленные сроки или информация заведомо недостоверна, в соответствии со ст. 23.16 КоАП это влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2017
Курсы в банках
на 11.08.2017
Конвертация в банках
на 11.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте