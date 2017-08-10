С 1 октября 2017 года гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче в наем и поднаем жилых помещений, должны сообщать в органы внутренних дел о заселившихся к ним иностранцах в течение трех часов. Это предписывается изменениями, внесенными законом от 20 июля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынужденной миграции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, предоставление сведений будет осуществляться посредством автоматизированной информационной системы «Гостиницы», единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы и путем доставки нарочным.

В настоящее время информация о временно пребывающих в республике иностранных гражданах передается в органы внутренних дел в течение суток после предоставления зарубежным гостям помещений для проживания.

Если требуемые сведения не сообщены правоохранителям в установленные сроки или информация заведомо недостоверна, в соответствии со ст. 23.16 КоАП это влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.