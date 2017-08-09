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ПОДПИСАН УКАЗ О МЕРАХ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
16:30 09.08.2017
Указ №280 «О мерах по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса» подписан 7 августа 2017 г.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом утвержден перечень организаций, которыми осуществляется внесение сумм задолженности по погашению платежей, произведенных до 1 апреля 2017 г. за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси, и процентов, пеней, начисленных по ним на указанную дату.
Суммы задолженности по платежам должны вноситься в республиканский бюджет ежемесячно равными долями в соответствии с графиками, согласованными с Министерством финансов.
Отсрочка (рассрочка) исполнения обязательств не предоставляется в отношении уплаченных (взысканных) с 1 апреля 2017 г. по дату вступления в силу указа сумм задолженности по платежам, произведенным за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства, а также процентов, пеней, начисленных по ним.
Указом предусмотрено, что в случае нарушения сроков внесения сумм задолженности по платежам за каждый день просрочки на сумму непогашенной рассроченной задолженности по платежам начисляются пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка. Персональная ответственность за несвоевременный возврат сумм задолженности по платежам, а также сумм процентов, пеней по этим платежам возложена на руководителей организаций, указанных в перечне, и председателей Витебского, Гомельского, Минского облисполкомов и Минского горисполкома.
Контроль над выполнением указа возложен на Совет министров и Комитет государственного контроля.
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