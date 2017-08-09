Указ №280 «О мерах по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса» подписан 7 августа 2017 г.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом утвержден перечень организаций, которыми осуществляется внесение сумм задолженности по погашению платежей, произведенных до 1 апреля 2017 г. за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства Беларуси, и процентов, пеней, начисленных по ним на указанную дату.

Суммы задолженности по платежам должны вноситься в республиканский бюджет ежемесячно равными долями в соответствии с графиками, согласованными с Министерством финансов.

Отсрочка (рассрочка) исполнения обязательств не предоставляется в отношении уплаченных (взысканных) с 1 апреля 2017 г. по дату вступления в силу указа сумм задолженности по платежам, произведенным за счет средств республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства, а также процентов, пеней, начисленных по ним.

Указом предусмотрено, что в случае нарушения сроков внесения сумм задолженности по платежам за каждый день просрочки на сумму непогашенной рассроченной задолженности по платежам начисляются пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка. Персональная ответственность за несвоевременный возврат сумм задолженности по платежам, а также сумм процентов, пеней по этим платежам возложена на руководителей организаций, указанных в перечне, и председателей Витебского, Гомельского, Минского облисполкомов и Минского горисполкома.

Контроль над выполнением указа возложен на Совет министров и Комитет государственного контроля.