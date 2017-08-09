Законом №33-З от 30 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей» введена новая редакция закона от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях, семьям, воспитывающим детей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, новые нормы, установленные новой редакцией закона, вступили в силу с 1 июля 2017 года. Исключение составляют пункт 1 статьи 13 и статья 27 закона, регулирующие порядок исчисления и периодичность перерасчета размеров пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, вступившие в силу с 1 августа 2017 года.

Независимо от даты подачи заявления на тот или иной вид пособия (до 1 июля 2017 года или после 1 июля 2017 года) нормы новой и старой редакции закона применяются следующим образом.

По единовременным пособиям (в связи с рождением ребенка и женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности):

нормы новой редакции закона применяются, если день возникновения права на единовременное пособие – 1 июля 2017 года и позднее;

нормы старой редакции закона применяются, если день возникновения права на единовременное пособие – по 30 июня 2017 года включительно.

По пособию по беременности и родам и пособиям по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком:

нормы новой редакции закона применяются, если день возникновения права на указанные пособия (дата начала больничного) – 1 июля 2017 года и позднее;

нормы старой редакции закона применяются, если день возникновения права на эти пособия (дата начала больничного) – по 30 июня 2017 года включительно.

По ежемесячным пособиям (по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 18 лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет):

если ежемесячные пособия предусмотрены за период по 30 июня 2017 года включительно и с 1 июля 2017 года, то применяются нормы новой и старой редакции закона соответственно: за период по 30 июня 2017 года включительно – нормы старой редакции закона, за период с 1 июля 2017 года и позднее – нормы новой редакции закона.

Все нововведенные нормы по ежемесячным пособиям, право на которые предоставляется новой редакцией Закона (при отсутствии такого права в старой редакции закона), вводятся в действие с 1 июля 2017 года. Гражданам предоставлен 6-месячный срок для подачи заявления и получения пособий (право на которые возникло по новым нормам) за весь период, начиная с 1 июля 2017 года. Такой срок истекает 2 января 2018 года (т.е. не позднее первого рабочего дня, следующего за 1 января 2018 года).