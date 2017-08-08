ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТОЧНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСПРОГРАММ НА 2016-2020 ГОДЫ
12:00 08.08.2017

Постановлением Совета министров Беларуси №580 от 03.08.2017 уточнен перечень государственных программ на 2016–2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, дополнена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017–2020 годы. Предусматривается разработка новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в республике со сроков реализации в 2017–2020 годах, состоящей из двух подпрограмм.

Также дополнены новыми подпрограммами государственные программы: «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016–2020 годы» дополнена подпрограммой «Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне»; «Развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» – подпрограммами «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация».

Структура Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси приведена в соответствие с требованиями указа №289 от 25 июля 2016 г. Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Реализуемые в рамках данной программы мероприятия, не включенные в подпрограммы, включены в подпрограмму «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса».

Из Госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы исключены подпрограммы «Интеграция Белорусской атомной электростанции в энергосистему Республики Беларусь».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
валюта курс
EUR 2.2993
USD 1.9508
RUB 3.2452
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3063 +0.007
USD 1.9526 +0.0018
RUB 3.2555 +0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3080
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2430 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 70.7300 71.1800
USD/RUB 59.9000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте