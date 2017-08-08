Постановлением Совета министров Беларуси №580 от 03.08.2017 уточнен перечень государственных программ на 2016–2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, дополнена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017–2020 годы. Предусматривается разработка новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в республике со сроков реализации в 2017–2020 годах, состоящей из двух подпрограмм.

Также дополнены новыми подпрограммами государственные программы: «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016–2020 годы» дополнена подпрограммой «Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне»; «Развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» – подпрограммами «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация».

Структура Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси приведена в соответствие с требованиями указа №289 от 25 июля 2016 г. Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Реализуемые в рамках данной программы мероприятия, не включенные в подпрограммы, включены в подпрограмму «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса».

Из Госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы исключены подпрограммы «Интеграция Белорусской атомной электростанции в энергосистему Республики Беларусь».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.