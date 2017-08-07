|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЗЫСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА МОЖНО НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ
10:01 08.08.2017
С 9 августа вступает в силу дополнение в указ №99 от 25 февраля 2014 г. «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», предусматривающее возможность на основании исполнительных надписей осуществить взыскание задолженностей и иных платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, постановлением правительства №575 от 1 августа 2017 г. «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 и от 27 декабря 2013 г. №1145» дополнен перечень документов, которые взыскателям необходимо представить нотариусу для совершения исполнительных надписей по таким взысканиям.
Кроме того, постановлением внесено дополнение в части установления нотариального тарифа за совершение исполнительных надписей о взыскании задолженностей и иных платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), а также установлена льгота по нотариальному тарифу за совершение исполнительных надписей для лизингодателей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках реализации указов №137 от 17 марта 2005 г. и №35 от 24 января 2011 г.
Постановление в части регулирования названных правоотношений вступает в силу с 9 августа 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
Курсы в банках
на 08.08.2017
Конвертация в банках
на 08.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте