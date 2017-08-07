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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЗЫСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА МОЖНО НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ
10:01 08.08.2017

С 9 августа вступает в силу дополнение в указ №99 от 25 февраля 2014 г. «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», предусматривающее возможность на основании исполнительных надписей осуществить взыскание задолженностей и иных платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, постановлением правительства №575 от 1 августа 2017 г. «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 и от 27 декабря 2013 г. №1145» дополнен перечень документов, которые взыскателям необходимо представить нотариусу для совершения исполнительных надписей по таким взысканиям.

Кроме того, постановлением внесено дополнение в части установления нотариального тарифа за совершение исполнительных надписей о взыскании задолженностей и иных платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), а также установлена льгота по нотариальному тарифу за совершение исполнительных надписей для лизингодателей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках реализации указов №137 от 17 марта 2005 г. и №35 от 24 января 2011 г.

Постановление в части регулирования названных правоотношений вступает в силу с 9 августа 2017 г.
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