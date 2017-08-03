Постановлением Совета министров Беларуси №576 от 01.08.2017 внесены дополнения и изменения в постановления Совмина №1722 от 11 декабря 2007 г. и №274 от 28 марта 2012 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности предусмотрено, что с 1 июля 2017 г. инвалиды III группы и дети, не признанные инвалидами, но нуждающиеся в технических средствах социальной реабилитации по медицинским показаниям, обеспечиваются такими средствами в порядке, установленном постановлением Совмина №1722 от 11 декабря 2007 г. в отношении инвалидов I и II группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

В связи с тем, что местные и республиканский бюджеты на 2017 год утверждены, постановлением определено, что финансирование расходов по обеспечению детей слуховыми аппаратами и инвалидов III группы слуховыми аппаратами и протезами молочной железы с лифами в текущем году будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, а с 2018 года – за счет средств республиканского бюджета.

Одновременно с учетом практики применения усовершенствован сам порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации. Например, установлено, что гражданам, у которых изменились антропометрические параметры, улучшилось либо ухудшилось состояние здоровья, будут выдаваться новые средства реабилитации.

Постановлением также уточнен определенный постановлением Совета министров №274 от 28 марта 2012 г. перечень доходов, включаемых в среднедушевой доход граждан, претендующих на получение государственной адресной социальной помощи.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г.