Постановлением Совета министров Беларуси №575 от 1 августа 2017 г. дополнен перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденный постановлением Совмина №1737 от 28 декабря 2006 г.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в указанный перечень включены документы, устанавливающие: задолженность по лизинговым платежам; выкупную стоимость предмета лизинга (если условие о его выкупе предусмотрено условиями договора); неустойку (штраф, пеню) в связи с такой задолженностью (если ее уплата предусмотрена законодательством или договором); проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные законодательством; признанные должником в письменном виде суммы подлежащих уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

Для совершения исполнительной надписи представляются:

договор финансовой аренды (лизинга) и его копия, заверенная взыскателем;

документы, подтверждающие в соответствии с законодательством передачу имущества по договору финансовой аренды (лизинга), и их копии, заверенные взыскателем;

документ о расчете суммы задолженности и сроках уплаты по неуплаченным суммам лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга, а также суммам подлежащих уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, при этом он должен быть подписан руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя, главным бухгалтером взыскателя, индивидуальным предпринимателем;

документы, подтверждающие письменное признание должником суммы задолженности по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определен договором, и их копии, заверенные взыскателем.

Кроме того, определен перечень документов, необходимых для совершения исполнительной надписи о взыскании сумм по договору сублизинга.

Вместе с тем, документом уточнен перечень лиц, которые освобождаются от уплаты нотариального тарифа за совершение нотариальных действий, указанных в постановлении Совета министров Беларуси №1145 от 27 декабря 2013 г. «Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов».

Названные положения вступают в силу с 9 августа 2017 г.