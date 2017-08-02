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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОДОБРЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДО 2020 ГОДА
10:15 03.08.2017
Постановлением Совета министров Беларуси №574 от 01.08.2017 одобрена Национальная программа международной технической помощи до 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, данная программа – индикативный документ, определяющий основы государственной политики в сфере международной технической помощи, текущие и перспективные потребности Беларуси для обеспечения целенаправленной работы с донорами международной технической помощи по ее привлечению.
Разработка Национальной программы осуществлена на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года, Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы, программ развития административно-территориальных единиц, государственных программ, стратегий и программ сотрудничества с международными организациями.
Национальная программа направлена на реализацию проектов международной технической помощи в следующих приоритетных направлениях: гармоничное развитие человека; совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды; экологическая устойчивость и безопасность, экологизация производств и потребления; региональное развитие.
Данные направления дополняют приоритеты, цели и задачи государственных программ, реализация которых осуществляется до 2020 года, и сохранят свою актуальность в среднесрочной перспективе.
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