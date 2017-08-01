Постановлением Совета министров №567 от 28.07.2017 утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, основные положения Национальной стратегии разработаны на основании анализа опыта Беларуси по совершенствованию системы обращения с ТКО и ВМР с 1992 по 2015 год и комплексной оценки международного опыта обращения с ТКО и ВМР.

Национальная стратегия обеспечивает достижение показателей эффективности обращения с отходами в республике, установленных в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 года

На основе выполненной оценки объемов образования ТКО и их морфологического состава сделан следующий прогноз ситуации до 2035 года: диапазон образования ТКО на душу населения будет находиться в пределах 320–380 кг с учетом роста валового внутреннего продукта; ежегодные объемы образования ТКО оцениваются в пределах от 3,5 до 4 млн тонн; максимально возможное экономически обоснованное извлечение ВМР составит около 25%, из которых 15,6% уже собирается в настоящее время; максимальный процент энергетического использования составит 38,5% при производстве из ТКО RDF-топлива, а при сжигании остаточных отходов – 60-65%.

Направления реализации Национальной стратегии основываются на следующих базовых принципах: устойчивое обращение с отходами – обеспечивается должный контроль над всеми операциями, производимыми с отходами, снижается вред для окружающей среды, связанный с захоронением отходов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; «загрязнитель платит» – лицо, ответственное за загрязнение окружающей среды, должно нести расходы по обращению с отходами, которые одобрены государственными органами для обеспечения приемлемого состояния окружающей среды; открытость и прозрачность – постепенное устойчивое внедрение открытых тендеров на услуги, прозрачная оценка подаваемых конкурсных предложений и справедливое применение норм и стандартов; иерархия технологий обращения и переработки отходов; внедрение наилучших доступных и эффективных технологий; приближенность перерабатываемых мощностей к источнику образования отходов.

Основные мероприятия по совершенствованию системы обращения с ТКО включают в себя: совершенствование системы учета объемов образования, захоронения и морфологического состава ТКО и ВМР; совершенствование логистики, раздельный сбор ТКО и его развитие; контейнерные площадки и мусоропроводы; контейнерное хозяйство и парк мусоровозов; совершенствование инфраструктуры системы обращения с ТКО; совершенствование законодательства и нормативного регулирования системы обращения с ТКО и ВМР; RDF-топливо; строительство мусоросжигательного завода в Минске; биологическая обработка ТКО.

Весь объем инвестиций на реализацию стратегии в 2017–2035 годах оценивается в 1224,1 млн евро.

Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным правительству Беларуси, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям поручено учитывать положения Национальной стратегии при подготовке проектов прогнозов, программ, планов действий, схем и других документов, затрагивающих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.