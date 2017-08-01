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ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮРЛИЦАМИ И ИП КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ СКНО
14:57 01.08.2017

Совместным постановлением Совета министров и Национального Банка №571/9 от 31.07.2017 внесены изменения в пункт 2 постановления Совмина и Нацбанка №924/16 от 6 июля 2011 г. «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, в целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения бесперебойной работы объектов торговли и оказания услуг постановлением закреплено продление сроков установки средств контроля налоговых органов в кассовое оборудование, используемое в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более, на 7 месяцев, и перенос ненаступивших сроков подключения кассового оборудования к СКНО для остальных категорий субъектов хозяйствования на 6 месяцев.

Прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов, осуществляется: юридическими лицами, осуществляющими оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования, – с 1 июля 2018 г.; юридическими лицами, не указанными в абзацах втором–пятом постановления Совета министров и Национального банка Беларуси №924/16 от 6 июля 2011 г., – с 1 февраля 2018 г. в городах областного подчинения и Минске, с 1 июня 2018 г. – в городах районного подчинения, с 1 июля 2018 г. – на всей территории Беларуси; индивидуальными предпринимателями, не указанными в абзацах втором–четвертом постановления Совмина и Нацбанка №924/16 от 6 июля 2011 г., – с 1 декабря 2018 г. в городах областного подчинения и Минске, с 1 января 2019 г. – в городах районного подчинения, с 1 февраля 2019 г. – на всей территории республики.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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