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ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ПОЯСНИТЬ ИСТОЧНИКИ СВОИХ ДОХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВРУЧЕНИЯ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
11:55 28.07.2017

Новая редакция закона №174-З от 04.01.2003 «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» вступила в силу 15 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, данной редакцией существенно изменились подходы к истребованию деклараций о доходах и имуществе у граждан, а также к осуществлению контроля в сфере декларирования.

Так, декларация представляется физическим лицом по письменному требованию налогового органа:

при наличии информации о превышении расходов этого лица над его доходами в размере не менее 250 базовых величин;

на основании письменного запроса органов Комитета государственного контроля Беларуси, органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и Следственного комитета Беларуси;

в иных случаях по решению министра по налогам и сборам Беларуси и его заместителей.

При этом декларация может быть истребована лишь за полный календарный год, предшествующий году, в котором физическому лицу направлено требование о представлении декларации о доходах и имуществе, и за полные календарные месяцы текущего календарного года, предшествующие месяцу, в котором физическому лицу направлено требование о представлении декларации о доходах и имуществе.

Законом установлен и единый срок представления деклараций – не позднее десяти рабочих дней со дня вручения физическому лицу требования о представлении декларации о доходах и имуществе.

Если при осуществлении контроля в сфере декларирования налоговым органом установлено, что расходы гражданина превышают заявленные в декларации доходы, такому физическому лицу направляется требование о представлении пояснений об источниках доходов. Одним из существенных нововведений является тот факт, что пояснения об источниках доходов принимаются от граждан лишь в течение 30 календарных дней со дня вручения такого требования.

Пояснения об источниках доходов, представленные физическим лицом по истечении такого срока, налоговым органом не учитываются, за исключением случаев временной нетрудоспособности физического лица или нахождения его за пределами Беларуси при документальном подтверждении данных фактов.
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