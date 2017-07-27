Александр Лукашенко 27 июля подписал указ № 259, который предусматривает отмену охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

По информации Совета министров, принятие указа будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

«Указ согласован всеми заинтересованными государственными органами. Его принятие не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику территорий», - говорится в комментарии к документу.