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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОХРАННАЯ ЗОНА ПОЛЕССКОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ОТМЕНЯЕТСЯ
09:33 28.07.2017
Александр Лукашенко 27 июля подписал указ № 259, который предусматривает отмену охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.
По информации Совета министров, принятие указа будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.
«Указ согласован всеми заинтересованными государственными органами. Его принятие не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику территорий», - говорится в комментарии к документу.
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