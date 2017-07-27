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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
14:00 27.07.2017

Постановлением Совета министров от 26.07.2017 №555 внесены дополнения и изменения в постановление Совмина от 23 июля 2012 г. № 667 ”О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, прием обращений в ходе ”горячей линии“ или ”прямой телефонной линии“ может быть прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

При поступлении обращения в нерабочий день оно регистрируется не позднее чем в первый следующий за ним рабочий день.

В случае если в обращении, поступившем в ходе ”прямой телефонной линии“, поставлены вопросы, на которые организацией уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного приема, гражданину и представителю юридического лица разъясняется, что такое обращение было рассмотрено ранее, и ответ на него не дается.

Если для решения вопросов, изложенных в обращениях, поступивших в ходе ”прямой телефонной линии“, необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, превышающие месячный срок, гражданину и юридическому лицу в срок не позднее одного месяца со дня регистрации обращений в организации направляются письменные уведомления о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу.

Если последний день срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Постановлением также установлено, что обращения, принятые в ходе ”прямой телефонной линии“ и зарегистрированные в организации, могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если: обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений; обращения содержат вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по изложенным в обращениях вопросам), и в них не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращений по существу; для рассмотрения обращений по существу необходимо указание персональных данных граждан, за исключением содержащихся в обращениях.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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