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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНЫ НОРМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ АДВОКАТОМ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ
10:57 27.07.2017

На Национальном правовом интернет-портале 22 июля опубликован Закон Республики Беларусь от 11 июля 2017 г. № 42-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Минюсте, нормативный правовой акт был разработан в связи необходимостью совершенствования норм Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» с учетом практики его применения, повышения качества оказания юридической помощи.

В частности, поправки в Закон совершенствуют порядок прохождения стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентами на осуществление адвокатской деятельности, организацию работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц в коллегиях адвокатов, процедуру привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

В целях формирования адвокатского корпуса из числа наиболее квалифицированных специалистов для претендентов на занятие адвокатской деятельностью вводится необходимость наличия трехлетнего стажа работы по юридической специальности.

Предусмотрено усиление роли коллегий адвокатов, в том числе Республиканской коллегии адвокатов, которая с момента вступления в силу Закона будет наименоваться Белорусская республиканская коллегия адвокатов, и расширение полномочий председателей и советов коллегий адвокатов.

Принцип саморегулирования, на котором фактически основана организация деятельности адвокатуры, должен обеспечивать эффективный механизм управления профессиональной деятельностью, базирующийся на стандартах, установленных самим адвокатским сообществом, который направлен на совершенствование ее внутренней организации, самоконтроля, самооценки, а также на повышение культуры адвокатской деятельности.

В связи с этим нормативно регламентированы принципы организации адвокатуры – самоуправление и самофинансирование. Соответственно уточняется роль Белорусской республиканской коллегии адвокатов, которая должна не только координировать работу территориальных коллегий адвокатов, но и осуществлять оперативное управление некоторыми вопросами деятельности всей адвокатуры в стране и, следовательно, нести ответственность за организацию и обеспечение оказания юридической помощи.

Изменения и дополнения также затронули компетенцию территориальных коллегий адвокатов, полномочия дисциплинарных комиссий коллегий адвокатов, основания приостановления адвокатской деятельности, права и обязанности адвокатов, вопросы деятельности адвокатских бюро, полномочия Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, Министерства юстиции в сфере адвокатской деятельности.

Введены нормы, предусматривающие принятие присяги адвокатом, а также создание фонда развития адвокатуры.

Принятые новеллы направлены на повышение качества оказания юридической помощи и на дальнейшее совершенствование института адвокатуры.
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