С 15 июля 2017 года вступили в силу изменения и дополнения, внесенные в Закон Республики Беларусь от 8 октября 2008 «Об основах административных процедур», устанавливающие, в том числе, возможность осуществления административных процедур в электронной форме, а также компетентный орган по определению перечня административных процедур, осуществляемых в электронной форме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в рамках реализации внесенных в данный Закон изменений постановлением Совета министров от 14 июля 2017 года № 529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме», вступившим в силу с 15 июля текущего года, установлены перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Данным постановлением также установлены сроки, в течение которых будет реализована возможность осуществления таких процедур посредством единого портала электронных услуг.

Так, подавляюще большинство административных процедур, содержащихся в перечне административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан (145 из 163), и более одной трети – в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являются административными процедурами по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, выдаче информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также по удостоверению документов, являющихся основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом.

До 2020 года будет реализована возможность осуществления в электронной форме через единый портал электронных услуг административных процедур по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него, не связанных с осуществлением государственной регистрацией сделок с таким имуществом и (или) удостоверением документов, являющихся основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, а также по выдаче информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

До 2024 года – административных процедур по удостоверению документов, являющихся основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации сделок с таким имуществом, а также основанных на них прав.

При этом, в связи со спецификой и сложностью выполнения работ в установленные перечни не вошли административные процедуры по государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов. Указанные административные процедуры буду осуществляться в общем порядке.