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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РАБОТЫ ГОСАРХИВОВ БЕЛАРУСИ
10:00 25.07.2017
Постановлением Министерства юстиции от 12 июля 2017 г. № 138 внесены изменения в Правила работы государственных архивов Беларуси, утвержденные постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете министров № 7 от 25 ноября 2005 г.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, Документом уточнены виды информационных документов и запросов. Так, в новой редакции изложено определение термина «информационное письмо». Согласно постановлению, это письмо, составленное архивом по своей инициативе или по запросу пользователя, содержащее сообщение об архивных документах по определенной теме, проблеме, а также об отсутствии в архиве документов, необходимых для исполнения запроса пользователя.
Кроме того, скорректированы некоторые вопросы информационного обеспечения пользователей. В частности, указано, что информационное обеспечение пользователей предусматривает выявление архивом запрашиваемых государственными органами, иными организациями либо гражданами сведений и предоставление им соответствующих информационных документов.
Что касается исполнения генеалогических запросов, документом определено, что архив проводит такую работу в порядке оказания платных услуг (в том числе и на основе договора).
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