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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСОВ НА УЧАСТКЕ БОРОВЛЯНСКОГО СПЕЦЛЕСХОЗА
18:21 24.07.2017

Постановлением Совета министров №546 от 21.07.2017 утверждено Положение о порядке финансирования работ по содержанию лесов на участках лесного фонда государственного специализированного лесохозяйственного учреждения ”Боровлянский спецлесхоз“ в надлежащем санитарном состоянии, а также расходов по содержанию работников, осуществляющих уборку территорий, строительству капитальных строений (зданий, сооружений) и приобретению (созданию) основных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, за счет средств республиканского бюджета осуществляется финансирование следующих расходов спецлесхоза: выполнение работ по содержанию лесов в надлежащем санитарном состоянии, в том числе: уборка бытовых отходов (оборудование, ремонт и содержание мест сбора твердых бытовых отходов, оплата услуг по утилизации бытовых отходов, приобретение инвентаря, специального оборудования, доставка бытовых отходов на полигоны, прочие расходы по уборке бытовых отходов); обслуживание пляжей и прилегающих к ним территорий, стоянок автомобилей (приобретение, установка, ремонт и содержание малых архитектурных форм, пляжного оборудования, приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов, текущий ремонт основных средств, оплата услуг сторонних организаций, ремонт и содержание стоянок автомобилей, прочие расходы по обслуживанию пляжей и прилегающих к ним территорий, стоянок автомобилей); окашивание придорожных полос; проведение других мероприятий по содержанию лесов в надлежащем санитарном состоянии (установка шлагбаумов, надолбов, окашивание сорной растительности, иные мероприятия); содержание работников, осуществляющих уборку территорий (оплата труда, взносы (отчисления) на социальное страхование, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата командировок и служебных разъездов, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, прочие текущие расходы по закупке товаров и оплате услуг); строительство капитальных строений (зданий, сооружений); приобретение (создание) основных средств.

Финансирование указанных выше расходов производится через органы государственного казначейства в установленном порядке.

Использование средств республиканского бюджета на финансирование данных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой.
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