Министерство образования постановлением от 7 июля 2017 г. № 74 установило перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формы проведения выпускных экзаменов при проведении в 2017/2018 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, при освоении образовательной программы базового образования обязательны следующие выпускные экзамены: «Белорусский язык» в письменной форме; «Русский язык» в письменной форме; «Математика» в письменной форме.

Для учащихся, освоивших образовательную программу среднего образования, обязательны экзамены: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.

При этом учащиеся, которые проходили обучение на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно сдают экзамены «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме.

Кроме того, документом определены учебные предметы, по которым проводятся выпускные экзамены по итогам освоения образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования. Так, для учащихся с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи обязательными являются: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» в зависимости от языка обучения и воспитания в письменной форме; «История Беларуси» в устной форме.

Учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, психического развития (трудностями в обучении) сдают следующие предметы: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 г.