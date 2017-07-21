|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНФИН ДО 1 АВГУСТА ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16:15 21.07.2017
Министерство финансов Беларусь разработало проект указа об изменении указов по вопросам страховой деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, предложения по проекту указа представляются не позднее 1 августа в электронном виде на адрес электронной почты .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 21.07.2017
Конвертация в банках
на 21.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте