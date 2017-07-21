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МИНФИН ДО 1 АВГУСТА ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16:15 21.07.2017 Министерство финансов Беларусь разработало проект указа об изменении указов по вопросам страховой деятельности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, предложения по проекту указа представляются не позднее 1 августа в электронном виде на адрес электронной почты .