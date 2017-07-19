Совет министров постановлением №529 от 14 июля 2017 г. установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, документом определены сроки проведения организационно-технических мероприятий по созданию условий для осуществления указанных административных процедур через единый портал электронных услуг, способы доступа к порталу, госорганы, иные организации, к компетенции которых относится осуществление административных процедур.

МВД совместно с Национальным центром электронных услуг в течение 2017-2018 годов проводятся мероприятия по переводу в электронную форму следующих административных процедур по заявлениям граждан: регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача гражданину Беларуси и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Беларусь.

В 2017 году проводятся мероприятия по созданию условий для подачи в электронной форме заявлений на выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства. Подавать такие заявления через единый портал электронных услуг представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели смогут с января 2018 года.

В 2019 году будет реализовано согласование в электронной форме приглашений иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение.

При этом сохраняется возможность личного обращения граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления указанных административных процедур.

Постановление принято во исполнение закона от 9 января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "Об основах административных процедур» и вступило в силу с 15 июля 2017.