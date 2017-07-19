ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МВД ПЕРЕВОДИТ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИЮ ИНОСТРАНЦЕВ И ВЫДАЧУ ПРИГЛАШЕНИЯ В БЕЛАРУСЬ
13:40 20.07.2017

Совет министров постановлением №529 от 14 июля 2017 г. установил перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, документом определены сроки проведения организационно-технических мероприятий по созданию условий для осуществления указанных административных процедур через единый портал электронных услуг, способы доступа к порталу, госорганы, иные организации, к компетенции которых относится осуществление административных процедур.

МВД совместно с Национальным центром электронных услуг в течение 2017-2018 годов проводятся мероприятия по переводу в электронную форму следующих административных процедур по заявлениям граждан: регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача гражданину Беларуси и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Беларусь.

В 2017 году проводятся мероприятия по созданию условий для подачи в электронной форме заявлений на выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства. Подавать такие заявления через единый портал электронных услуг представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели смогут с января 2018 года.

В 2019 году будет реализовано согласование в электронной форме приглашений иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение.

При этом сохраняется возможность личного обращения граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел для осуществления указанных административных процедур.

Постановление принято во исполнение закона от 9 января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "Об основах административных процедур» и вступило в силу с 15 июля 2017.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
валюта курс
EUR 2.2480
USD 1.9521
RUB 3.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2393 -0.0075
USD 1.9465 -0.0028
RUB 3.2928 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2390 2.2440
USD 1.9470 1.9500
RUB 3.2850 3.2950
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1480 1.1540
EUR/RUB 67.9000 68.3000
USD/RUB 58.9000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте